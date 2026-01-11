La Lazio espugna Verona grazie ad un’autorete: Sarri riprende la corsa verso l’Europa

Tre punti importanti per la Lazio che nonostante le difficoltà espugna il Bentegodi e vede una classifica un pò più positiva.

La Lazio espugna il Bentegodi di Verona vincendo contro l’Hellas con il risultato di 1 a 0, in una partita piuttosto monotona e senza grandi emozioni. La formazione biancoceleste aveva diverse assenze ma nonostante ciò ha vinto con il minimo sforzo, il Verona ancora una volta crea ma termina con 0 punti ed ora la posizione di Zanetti è più in bilico che mai, l’esonero è tutt’altro che utopia.

Verona Lazio, decide un autogol e veneti sempre più in difficoltà

La Lazio di Maurizio Sarri gestisce gioco ma fatica a creare, le note liete sono i debutti dei nuovi acquisti Taylor (dal primo minuto) e Ratkov, subentrato invece nella ripresa. Il Verona ci prova con Giovane e Orban che creano difficoltà ma faticano poi quando si tratta di arrivare al gol e ancora una volta i veneti finiscono senza gol.

La Lazio fa tutti i cambi e nel finale su un’accelerazione del neo entrato Lazzari Nelson spiazza Montipò e firma un clamoroso autogol. Oltre al danno la beffa e la Lazio torna al successo in trasferta. Polemiche per un intervento su Valentini che lascia dubbi ma prima del Var interviene il guardalinee ed il giocatore era in fuorigioco. Stavolta zero polemiche arbitrali e la Lazio torna in corsa per l’Europa.