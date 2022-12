Juventus, nuova intercettazione di Manna sulla Gazzetta: “Costretti a comprare Compagnon a 4,5 milioni”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato nuovi pezzi della conversazione intercettata tra Marco Storari e Giovanni Manna, responsabile della Juventus Next Gen. Durante la telefonata si parlerebbe di debiti della Juve nei confronti dell’Udinese, al punto che Manna ad un certo punto parla di come i bianconeri furono “costretti” ad acquistare dai friulani Compagnon per 4,5 milioni di euro, oltre ad ingaggiare il centrocampista Palumbo in prestito.