Juventus-Napoli da record su Sky: miglior ascolto stagionale della Serie A

Il big match dell’Allianz Stadium vola negli ascolti: oltre 1,2 milioni di spettatori medi e studi Sky ai massimi livelli

Juventus-Napoli si conferma uno degli eventi sportivi più attesi della stagione e trascina gli ascolti della Casa dello Sport di Sky. La sfida valida per la Serie A, andata in onda ieri dalle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, ha fatto registrare numeri da primato, diventando il miglior ascolto stagionale del campionato su Sky.

Numeri da big match: i dati di Juventus-Napoli

Il match dell’Allianz Stadium è stato seguito da 1 milione e 240 mila spettatori medi complessivi in Total Audience, con 2 milioni e 85 mila spettatori unici e uno share del 7,9%. Un risultato che certifica l’enorme richiamo della sfida tra bianconeri e azzurri, tra rivalità storica, peso di classifica e protagonisti in campo.

Il dato Total Audience comprende le visioni su big screen e Sky Go, confermando la capacità del prodotto Sky di intercettare pubblico su tutte le piattaforme.

Studi Sky protagonisti: postpartita e Sky Calcio Club al top

Ottimi riscontri anche per gli approfondimenti editoriali. Il postpartita ha fatto registrare 413 mila spettatori medi, mentre Sky Calcio Club ha raccolto 243 mila spettatori medi, numeri che ribadiscono il forte interesse del pubblico anche per l’analisi, i commenti e il dibattito successivo alla gara.

Un segnale chiaro della centralità degli studi Sky nel racconto del grande calcio italiano.

La Serie A spinge la Casa dello Sport

Il successo di ascolti di Juventus-Napoli rafforza il ruolo di Sky come punto di riferimento per la Serie A e per l’informazione sportiva di qualità, con una copertura completa che va dalla diretta del match agli approfondimenti pre e post gara.

Con risultati, classifiche, highlights e analisi, il grande calcio continua a essere protagonista anche su skysport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.