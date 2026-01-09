Juventus, Koopmeiners verso l’addio: c’è l’offerta dalla Turchia

Teun Koopmeiners prepara le valige: il centrocampista della Juventus è finito nel mirino del top club turco.

Teun Koopmeiners può dire addio alla Juventus dopo aver ormai deluso le attese di dirigenza e tifosi. Dalla Turchia continuano a filtrare segnali di interesse attorno al nome dell’olandese. Il Galatasaray lo segue da vicino e a Istanbul l’idea è quella di provare ad affondare il colpo già in questa finestra di mercato. A Torino, però, la linea è chiara. La Juventus non considera adeguata la proposta arrivata finora, giudicata lontana dall’investimento sostenuto nel 2024. Per questo motivo il club bianconero non ha aperto a trattative immediate e resta in attesa di eventuali rilanci.

Koopmeiners verso l’addio: l’offerta del Galatasaray

Negli ultimi giorni il nome di Koopmeiners è tornato a circolare con insistenza sui media turchi. A Istanbul se ne parla apertamente e il Galatasaray starebbe ragionando su un possibile tentativo già nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di aggiungere qualità e fisicità al centrocampo. L’olandese viene considerato un profilo adatto al salto di livello che il club vuole fare in questa stagione e, secondo le ricostruzioni locali, una prima bozza di proposta sarebbe già stata messa sul tavolo per avviare i contatti con la Juventus.

A Torino, però, il contesto è più complesso. La Juventus ha investito cifre molto alte nell’estate del 2024 per portare Koopmeiners in bianconero, versando circa 58 milioni di euro all’Atalanta. L’impatto del centrocampista non è stato finora quello immaginato, tra qualche difficoltà di adattamento e una continuità mai davvero trovata. Le 24 presenze stagionali senza gol né assist raccontano un rendimento sotto le attese, anche se all’interno del club viene ancora considerato un elemento importante nel progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti.

La proposta che filtra dalla Turchia non sembra però destinata a sbloccare la situazione. Si parla di un prestito oneroso con diritto di riscatto, oppure di una cessione immediata, ma su una valutazione compresa tra i 25 e i 27 milioni di euro. Numeri che in casa Juventus non convincono. La dirigenza non intende accettare una minusvalenza così pesante e continua a fissare il prezzo del cartellino almeno intorno ai 40 milioni, ritenuti più in linea con l’età e il valore del giocatore.