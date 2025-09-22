La Juventus ha deciso di patteggiare per il caso plusvalenze: si chiude oggi il processo Prisma, ecco il comunicato ufficiale della società bianconera.

La Juventus ha quindi deciso alla fine di patteggiare: si è chiuso così il caso Prisma – legato al ‘caso plusvalenze’ – con le seguenti decisioni prese dal Gup del Tribunale di Roma. Per il club ci sarà un’ammenda da pagare: di seguito i dettagli di quanto deciso dalla società bianconera.

Juventus: il comunicato dopo il patteggiamento per il caso plusvalenze

Come si legge dalla nota ufficiale pubblicata dal club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna il GUP del Tribunale di Roma ha accolto le istanze di applicazione della pena su richiesta di tutte le parti (imputati e PP.MM.) (ex artt. 444 e ss. c.p.p.) e ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di uno degli imputati”.

“A seguito del patteggiamento la Società sarà tenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 157 mila“, ma non è finita qui perché poi la Juve ha anche voluto chiarire il motivo della sua scelta e la propria posizione.

“Il patteggiamento – si legge ancora nel comunicato – non comporta alcuna ammissione né riconoscimento di responsabilità“.

Dal momento che: “La Società, pur ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie argomentazioni difensive, ha ritenuto di accedere a tale istituto nel miglior interesse della Società stessa, dei suoi azionisti e di tutti gli stakeholders (sia appartenenti al mondo dello sport che non), ottenendo la definizione della propria posizione processuale in relazione ad un procedimento avviato nel novembre 2021 e a vicende ormai risalenti nel tempo”.

Anche Andrea Agnelli ha deciso di patteggiare e per lui è arrivata una condanna di un anno e otto mesi.