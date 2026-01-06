Juventus corsara a Reggio Emilia: 3-0 al Sassuolo e aggancio al quarto posto

I bianconeri vincono al Mapei Stadium e raggiungono la Roma a quota 36: autogol di Muharemovic, poi Miretti e un grande David chiudono i conti.

La Juventus risponde presente nella corsa Champions, supera con autorità il Sassuolo al Mapei Stadium e aggancia la Roma al quarto posto con 36 punti. Finisce 3-0 per i bianconeri una gara indirizzata da un episodio fortuito e poi gestita con maturità, grazie soprattutto alla prestazione di David, protagonista assoluto dopo l’errore dal dischetto che contro il Lecce era costato due punti pesanti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’avvio è equilibrato, ma la squadra di Spalletti mostra subito maggiore brillantezza offensiva, con Yildiz costantemente nel vivo dell’azione. Il vantaggio arriva al 16’: Kalulu crossa dalla destra e Muharemovic, nel tentativo di anticipare, colpisce di testa verso la propria porta sorprendendo Muric, uscito in modo avventato. Un episodio sfortunato per il Sassuolo, che deve fare i conti anche con l’infortunio di Thorsvedt, costretto a lasciare il campo e ad aggiungersi alla lista degli assenti già composta da Berardi e Volpato.

I neroverdi faticano a reagire e la Juventus controlla senza affanni, andando più volte vicina al raddoppio. Il momento chiave arriva poco dopo l’ora di gioco, quando David decide di prendersi la scena. Prima serve un pallone invitante a Miretti, che spreca da posizione favorevole, poi pochi istanti dopo apre un corridoio centrale perfetto per lo stesso centrocampista, che davanti a Muric non sbaglia e firma il suo primo gol stagionale in campionato.

Il Sassuolo accusa il colpo e appena un minuto più tardi arriva anche il tris: Idzes sbaglia il retropassaggio, David ne approfitta, salta il portiere e deposita in rete il 3-0 che chiude definitivamente la partita. L’esultanza è liberatoria, coinvolge tutta la panchina e lo staff tecnico, con Spalletti in prima fila ad abbracciare l’attaccante canadese, simbolo di una serata di riscatto personale.

Di Gregorio resta praticamente inoperoso fino all’84’, quando è chiamato a intervenire in rapida successione sulle conclusioni insidiose di Pierini e Lipani, evitando almeno il gol della bandiera. Il Sassuolo esce sconfitto e prolunga il digiuno di vittorie, che dura ormai da un mese, mentre la Juventus può sorridere e guardare con fiducia al prossimo impegno contro la Cremonese, in programma il 12 gennaio.