Inter corsara a Udine: Lautaro firma l’1-0, nerazzurri sempre più primi

La squadra di Cristian Chivu passa anche al Bluenergy Stadium e allunga in vetta alla classifica. Decide il capitano con il suo undicesimo gol in campionato.

Avvio deciso e controllo nerazzurro

L’Inter conferma il suo stato di forma e conquista un’altra vittoria pesante nella corsa scudetto. Al Bluenergy Stadium finisce 0-1 contro l’Udinese, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2025/2026: a decidere è Lautaro Martinez, sempre più leader tecnico ed emotivo della capolista.

I nerazzurri partono forte e dopo appena quattro minuti costruiscono la prima occasione con il capitano, fermato da Okoye. Poco dopo è Dimarco a sfiorare il vantaggio con un tiro al volo che esce di poco. L’Inter tiene il pallino del gioco, palleggia con autorità e costringe l’Udinese sulla difensiva.

Il gol che decide il match

La pressione viene premiata al 20′. Esposito lavora spalle alla porta e serve Lautaro, che salta l’uomo e batte Okoye con una conclusione precisa: è l’1-0 e l’undicesimo centro stagionale dell’argentino.

L’Udinese fatica a reagire e l’Inter va ancora vicina al raddoppio con Dimarco, prima della timida risposta friulana affidata a Piotrowski, che impegna Sommer con un tiro centrale. Proprio il centrocampista polacco è costretto a lasciare il campo nel finale di primo tempo per infortunio. Si va al riposo con gli ospiti avanti di misura.

Ripresa tra occasioni e gestione

Nella seconda frazione la squadra di Chivu riprende con lo stesso atteggiamento. Al 53′ Mkhitaryan sfiora il raddoppio dopo un recupero alto di Esposito, ma Okoye salva ancora. Poco dopo arriva anche il gol di Dimarco, annullato però per posizione di fuorigioco.

L’Udinese prova a spingere nel finale, affidandosi soprattutto alle ripartenze, ma la difesa nerazzurra regge senza affanni. Anzi, nel recupero è l’Inter a sfiorare il colpo del ko con Bonny, che manca l’impatto decisivo da ottima posizione.

Inter in fuga, Udinese ferma

Il triplice fischio certifica l’ennesima prova di solidità della capolista, che centra l’ottava vittoria nelle ultime nove partite e allunga ulteriormente in classifica.

L’Inter sale a 49 punti, consolidando il primo posto, mentre l’Udinese resta ferma a quota 26, chiamata ora a ritrovare continuità per allontanarsi dalle zone più calde.