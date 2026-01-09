Inter, niente Galatasaray per Frattesi: va in Premier League

Davide Frattesi è sempre più vicino al trasferimento: il centrocampista dell’Inter finisce nel mirino di un club della Premier.

Il mercato dell’Inter si muove anche in uscita. Dall’Inghilterra il nome di Davide Frattesi è tornato a circolare con una certa insistenza. In Premier League, e in particolare in casa Nottingham Forest, il centrocampista dell’Inter resta un profilo seguito da tempo. Negli ultimi giorni i contatti con il club nerazzurro sono ripartiti, senza ancora entrare nel vivo della trattativa. L’Inter non ha alzato muri, ma ha messo subito dei paletti chiari, indicando una valutazione precisa per sedersi davvero al tavolo e discutere di una possibile uscita.

Il Nottingham vuole Frattesi: l’Inter detta le condizioni per la cessione

Il Nottingham Forest è tornato a muoversi concretamente per Davide Frattesi. L’interesse non è nuovo, ma nelle ultime ore i contatti con l’Inter si sono intensificati. Secondo Sky Sport, il club inglese avrebbe chiesto informazioni dettagliate sulla situazione del centrocampista, valutando tempi e margini di manovra per un’operazione già in questa sessione di mercato.

Frattesi resta un profilo apprezzato in Premier League per dinamismo, inserimenti e intensità. Qualità che a Nottingham considerano funzionali al proprio progetto tecnico. Per ora si tratta di un dialogo esplorativo, ma la pista è tornata viva. La società nerazzurra ha fissato una valutazione precisa, comunicata in modo chiaro agli interlocutori inglesi.

L’Inter parte da una richiesta di circa 40 milioni di euro. Una cifra che riflette l’investimento fatto e il valore attribuito al giocatore. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle reali intenzioni del club inglese. Intanto, Davide Frattesi avrebbe già strizzato l’occhio al Galatasaray. Il club turco sarebbe disposto a mettere sul tavolo della trattativa 5 milioni per il prestito e 30 per il riscatto.