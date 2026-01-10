Inter-Napoli, novità su David Neres: ecco cos’è stato deciso dopo l’allenamento

Inter-Napoli si sta avvicinando rapidamente e alla vigilia del big match è arrivata anche la notizia definitiva su David Neres.

Inter-Napoli si giocherà domani sera, alle ore 20:45, a San Siro e dirà tanto in termini di classifica e sull’andamento in generale ai vertici della Serie A. Nel frattempo, solamente pochi minuti fa, è arrivata anche la decisione definitiva su David Neres.

Neres salta Inter-Napoli: il motivo

David Neres non ha smaltito totalmente il problema alla caviglia: sente ancora dolore e lo staff medico azzurro, in accordo con Conte, ha deciso di non rischiarlo contro l’Inter. A riferirlo è stato ‘Il Mattino’.

Oggi il Napoli ha svolto l’ultimo allenamento a Castel Volturno prima di dirigersi a Capodichino per il volo delle 17:00 diretto a Milano. Proprio nel corso della sessione ci si è resi conto che il brasiliano sente ancora dolore alla caviglia: da qui la decisione di non rischiarlo e non convocarlo.