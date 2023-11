Inter-Frosinone, il gol di Dimarco fa il giro delle tv e del web: “Una cosa fuori dal mondo”

Il gol di Federico Dimarco in Inter-Frosinone fa il giro del mondo e finisce sui principali siti europei e americani. “Re-Marc-Able”, ha titolato il tabloid inglese The Sun giocando sull’assonanza in inglese tra la parola notevole e il cognome dell’esterno sinistro nerazzurro. “Un gol meraviglia”, lo ha definito il Washington Post. Per Don Hutchinson, che commentava il match per Tnt in Inghilterra, Dimarco ha mostrato “una tecnica pazzesca”: “Fermate la giostra, voglio scendere”, ha esclamato, “questo è uno dei più bei gol che abbia visto in vita mia”. “Geniale, una cosa fuori dal mondo”, ha confermato l’altra voce dell’emittente, Adam Summerton.