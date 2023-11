Il Cagliari sarà impegnato in amichevole contro la Nuorese durante la sosta nazionali. La squadra di Ranieri sarà impegnata giovedì 16 novembre alle ore 15 allo stadio comunale ‘Franco Frogheri’. Il botteghino sarà aperto nel giorno della gara dalle 13. Online sarà aperta la vendita da oggi con ingresso gratuito per gli Under 15.