Inter, colpo a sorpresa di Marotta: affare da 20 milioni di euro

Beppe Marotta è pronto a chiudere un colpo in prospettiva: il presidente dell’Inter si prepara ad assicurarsi un giovane talento del calcio brasiliano.

L’Inter pensa già al futuro e in questi giorni starebbe insistendo per portare in nerazzurro il figlio di un ex Milan. Il club meneghino, di fatto, avrebbe portato in stato avanzato i contatti per Robinho Jr, attaccante del Santos. Il ragazzo classe 2007 ha già visitato le strutture nerazzurre e sul tavolo ci sono cifre importanti. Una possibile svolta potrebbe arrivare già a metà anno, con la Serie A pronta ad accogliere uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano.

Inter in pressing Robinho Jr: le visite a Milano e l’interesse nerazzurro

La trattativa per portare Robinho Jr in Italia è diventata più concreta nelle ultime settimane. Secondo il giornalista Lucas Musetti di UOL Esporte, il diciottenne si sarebbe recato in Italia durante le vacanze natalizie e ha visitato le strutture dell’Inter.

L’Inter lo osserva da mesi, senza fretta e senza esporsi. Il profilo piace per caratteristiche precise: qualità palla al piede, rapidità nello stretto, personalità nell’affrontare l’uomo. Sul piano economico, i nerazzurri si sarebbero già mossi. L’idea è quella di partire da una base intorno ai 18 milioni di euro, a cui aggiungere bonus legati a presenze e rendimento. Una formula che, nel complesso, potrebbe spingere l’operazione oltre quota 20 milioni, avvicinandosi ai 22 richiesti dal club brasiliano.

La volontà di Robinho Jr, però, è chiara: restare al club brasiliano almeno per la prima metà della stagione. Anche la dirigenza brasiliana preferisce rimandare la decisione alla finestra di mercato di metà anno, quando potrà valutare meglio la situazione. Robinho Jr è uno dei giovani più osservati del Brasile, cresciuto nelle giovanili del Santos e già protagonista con la prima squadra. Il suo nome è inevitabilmente legato a quello del padre, ex attaccante di Real Madrid e Milan. Nel destino del giovane brasiliano, però, sembra esserci il nerazzurro.