Inter, per i bookmakers panchina di Inzaghi ad alto rischio

Periodo complicato per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha collezionato contro la Roma la quarta sconfitta in otto giornate di Serie A 2022/2023. E ora anche la panchina del tecnico nerazzurro non può che essere in pericolo. Snai quota l’esonero dell’ex allenatore della Lazio a 1,45. Le sfide contro il Barcellona in Champions League, e soprattutto con il Sassuolo nel prossimo turno di campionato, saranno probabilmente decisive per il suo futuro.