Inter, accelerata per Correa: Inzaghi vuole convocarlo già per la sfida con il Verona

by Antonio Sepe

Joaquin Correa, Lazio 2020/2021 - Foto Antonio Fraioli

Joaquin Correa è ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. I nerazzurri hanno infatti trovato l’accordo con la Lazio ed ora stanno accelerando le pratiche per metterlo il prima possibile a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. L’attaccante sudamericano atterrerà a Linate nella giornata odierna di mercoledì 25 agosto alle ore 17:30. Poco dopo il suo arrivo in Lombardia svolgerà le visite mediche. Pertanto non è da escludere che possa far parte della spedizione nerazzurra per la trasferta di Verona. L’Inter scenderà in campo al Bentegodi nella serata di venerdì 27 agosto nel match valido per la seconda giornata di Serie A 2021/2022.