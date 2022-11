Immobile si ferma di nuovo: salterà anche Juventus-Lazio

Ciro Immobile alza bandiera. L’attaccante della Lazio salterà anche il big match contro la Juventus, previsto per domani sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Il bomber della Nazionale nel corso della rifinitura odierna a Formello ha tenuto un tutore e al termine della seduta è emerso un versamento che ha fatto scattare l’allarme. Poi la decisione: Immobile non partirà per Torino e salterà l’ultima partita di questo 2022. Ciro si era fatto male quasi un mese fa, il 16 ottobre, in Lazio-Udinese.