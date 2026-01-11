Il Parma espugna Lecce in rimonta: decide il ‘solito’ Pellegrino

Tre punti importanti per il Parma che vince a Lecce e conquista cosi una vittoria fondamentale nella lotta salvezza.

Con una prestazione importante nella ripresa il Parma di Cuesta espugna Lecce e ottiene tre punti davvero fondamentali nella lotta salvezza, un campionato tutt’altro che semplice. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Stulic, subito decisivo con una bella rete e la gara vede un primo parziale con il dominio del Lecce che colpisce anche il palo. Il Parma sembra poca roba ed anzi sono i pugliesi a sfiorare più volte il raddoppio con Pierotti e Banda ma è quest’ultimo il protagonista in negativo del match.

Lecce Parma, due gol dei ducali nella ripresa e Di Francesco nei guai

Il secondo tempo sembra totalmente diverso, gli ospiti attaccano a più riprese mentre il Lecce prova a pungere in contropiede. Banda prima si divora il gol del raddoppio e poi fa un bruttissimo fallo che porta l’arbitro a cacciarlo. Il Lecce è in dieci e da qui è un dominio del Parma che però allo stesso tempo fatica a segnare. Il gol arriva grazie ad un autogol di Tiago Gabriel che di testa insacca nella propria porta.

Bernabè colpisce la traversa, Oristanio si divora la rete del vantaggio e di testa sfruttando un corner è il solito Pellegrino ad insaccare e regalare cosi i tre punti al Parma che nel finale sfiora anche il tris, sempre con un palo di Oristanio. Lecce ora in seria difficoltà e mercoledi andrà a San Siro contro l’Inter. Posizione davvero a forte rischio per Di Francesco che rischia cosi l’esonero.