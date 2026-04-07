Il Napoli batte il Milan 1-0: gli “exit poll” per lo Scudetto

Vittoria di misura, allegriana per l’avidità di azioni da gol, del Napoli contro il Milan: basta un gol di Politano al 79′ per scavalcare al secondo posto i rossoneri e tornare a -7 dall’Inter.

Napoli-Milan 1-0

Primo tempo forse più Milan, nel secondo tempo meglio i padroni di casa, ma nessuna delle due squadre ha finito per tirare tanto in porta (3-1), segno di una battaglia che si è consumata soprattutto da punto di vista tattico e fisico. A decidere la partita è l’esterno ‘ex Inter, al suo 7° gol contro il Diavolo (a San Siro non è amatissimo…): l’azione si sviluppa da sinistra, sul cross di Olivera De Winter prolunga sul secondo palo dove Politano calcia al volo, sorprendendo Maignan sul primo palo per la vicinanza e forza della conclusione.

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L’Inter è ancora in alto in classifica (+7), ma in una stagione così complicata (dagli infortuni al caso Lukaku) per il Napoli il piazzamento d’onore è onorevole sul serio. Ma a sentire Antonio Conte nel postpartita, si deve comunque guardare in alto e non in basso: “Non dobbiamo frenare, e al tempo spesso dobbiamo sperare nei passi falsi dell’Inter. Che a vedere cos’hanno fatto fino a questo momento, sono obiettivamente risicati“.

Ma se il tecnico del Napoli si tiene cauto, così non fanno i tifosi all’esterno dello stadio Maradona dopo la vittoria contro il Milan. I 5 gol rifilati dalla squadra di Chivu alla Roma di Gasp non sono passati inosservati, ma finché la matematica non darà una certezza, il pubblico partenopeo continua a credere in quella che sarebbe una clamorosa rimonta.