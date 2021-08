Highlights e gol Twente-Lazio 0-1, amichevole precampionato 2021 (VIDEO)

by Giorgio Billone 16

Il video con gli highlights e i gol di Twente-Lazio 0-1, amichevole del precampionato 2021. In terra olandese i biancocelesti di Sarri colgono un’altra vittoria importante per il morale e per arrivare al meglio all’esordio in campionato fissato tra due settimane. Di Immobile, dopo appena quattro giri di lancette, la bella rete che ha deciso l’incontro del De Grosch Veste. In alto le immagini salienti.