Highlights e gol Sampdoria-Atalanta 1-3, Serie A 2021/2022 (VIDEO)

by Antonio Sepe 25

Gli highlights e i gol di Sampdoria-Atalanta 1-3, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Successo esterno per la Dea, che s’impone in rimonta a Marassi. Caputo apre le danze dopo 10′, ma gli uomini di Gasperini ribaltano la sfida nel giro di dieci minuti. Entrambi i gol arrivano sull’asse Zappacosta-Zapata: se sul primo c’è una deviazione decisiva di Askildsen, il secondo è tutto del colombiano. In pieno recupero c’è tempo anche per il tris targato Ilicic, autore di una magia. Nonostante la vittoria, tuttavia, l’Atalanta non può essere del tutto soddisfatta. Palomino ha infatti lasciato il campo per un problema fisico e salterà la Lazio per squalifica. E’ emergenza totale in difesa.

PAGELLE E TABELLINO

