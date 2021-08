Fiorentina, nuove maglie vintage: presente una fascia orizzontale anni ’80

by Davide Triolo

Gaetano Castrovilli - Foto Antonio Fraioli

Ritorno al passato per la Fiorentina, nel rispetto della tradizione della compagine toscana. La società con a capo Rocco Commisso ha presentato le nuove maglie per la stagione 2021/2022, con la collaborazione di Kappa, ispirate al design anni ’80; presente difatti una fascia orizzontale di gusto vintage, per felicità dei tifosi più maturi. “Il giglio alabardato è anch’esso parte di un patrimonio di immagini e simboli, che la Fiorentina ha deciso di ‘riportare a casa’, nell’anno del novantacinquesimo anniversario del Club. La collezione con i kit viola, bianco, rosso e giallo avrà una particolare declinazione per la Fiorentina femminile”, le parole divulgate sul sito ufficiale del club fiorentino. La Fiorentina pensa al futuro, ma non dimentica il passato.