Fiorentina, Castrovilli: “Mi manca molto il campo, spero di tornare con il Braga in Conference League”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha parlato del suo recupero dall’infortunio e delle sue speranze di ritorno in campo con i viola. Queste le sue parole, al premio “Le Velo” ricevuto a Scarperia: “Mi manca molto il campo. Quando lavori da solo è molto difficile, è stato un percorso lungo ma devo ringraziare la mia famiglia, mia moglie, tutto lo staff della Fiorentina e le persone che mi hanno mandato un messaggio e mi hanno dato una forza in più per affrontare il mio infortunio”.

Poi ha aggiunto: “Sono rientrato a pieno regime a lavorare con la squadra, ora aspettiamo altri quindici giorni di cautela nel senso che non affronterò queste prime amichevoli ma dal 15 dicembre proseguiamo il nostro percorso che coinvolge anche le amichevoli. Speriamo di essere poi pronti per la prima di campionato. Voglio farmi un regalo di compleanno visto che giocheremo il 16 febbraio in Conference League contro il Braga ed io festeggio il compleanno il 17. Spero di esserci”.