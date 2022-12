Empoli, Zanetti: “Nonostante il pareggio col Wolverhampton, buona determinazione”

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 ottenuto nell’amichevole contro il Wolverhampton: “Finiamo questo ritiro con un altro ottimo allenamento, contro una squadra forte. Nonostante il risultato non conti nulla mi è piaciuto vedere che non volevamo perdere. Finiamo questo ritiro con tante cose positive: abbiamo sfidato avversari internazionali e mostrato di potercela giocare, c’è stato anche tempo e modo di stare tutti insieme per maggior tempo”. Il tecnico azzurro ha poi continuato: “La ripresa? Ci presenteremo al meglio possibile. La classifica è buona ma rimane ancora tanta strada da fare. Della mia squadra sono fiero, ci sono tanti ragazzi che vogliono mettersi in mostra e dimostrare di voler rimanere. La cosa più importante è consolidare questo gruppo importante”.