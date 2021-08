Empoli-Lazio, che gol di Lazzari: percussione e scambio con Milinkovic, è 2-1 (VIDEO)

by Michele Muzzarelli 14

Manuel Lazzari porta in vantaggio la Lazio in casa dell’Empoli, nella prima giornata della Serie A 2021/2022. Il laterale ha infatti firmato il gol del 2-1 alla mezz’ora del primo tempo, al termine di un’azione in bello stile. Lazzari ha scambiato con Milinkovic, che ha restituito il pallone con i giri contati al compagno: quest’ultimo ha trafitto Vicario con un preciso diagonale destro, bruciando in velocità i difensori toscani.

IL VIDEO