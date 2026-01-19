Cremonese-Verona 0-0, un punto a testa nello scontro salvezza

Allo Zini finisce senza reti una sfida povera di occasioni. Meglio la Cremonese, Verona ancora ultimo ma torna al clean sheet dopo nove gare.

Non si sblocca la Cremonese, non si sblocca il Verona. Lo scontro salvezza dello Zini si chiude con uno 0-0 che racconta bene i limiti offensivi di entrambe, ma che alla fine sorride più ai grigiorossi che agli scaligeri.

L’Hellas arriva a Cremona in piena emergenza: oltre allo squalificato Unai Núñez, Zanetti deve rinunciare a Bella-Kotchap, Frese, Valentini, Belghali, Al-Musrati e Akpa-Akpro. Scelte quasi obbligate, con Lirola subito titolare (tra i migliori in campo), il tridente leggero con Giovane, Sarr e Orban e una novità anche tra i pali: gioca Perilli, non Montipò.

Dall’altra parte, la Cremonese dello squalificato Nicola risponde con Vardy e Bonazzoli in avanti e Vandeputte a cucire il gioco, in una partita che fin dall’inizio si sviluppa su binari di grande equilibrio.

Primo tempo senza padrone

La prima frazione è combattuta, intensa, ma povera di vere occasioni. Si lotta su ogni pallone, ma le difese prevalgono sugli attacchi. Ebosse e Vardy provano a rompere l’equilibrio nei minuti iniziali, ma l’unica vera chance è per il Verona: Audero è decisivo su Giovane, il più ispirato dei suoi.

Si va al riposo sullo 0-0, risultato che fotografa fedelmente quanto visto in campo.

Verona più intraprendente, ma il gol non arriva

Nella ripresa il Verona cresce e prende campo, pur rischiando qualcosa in avvio su Grassi. Il faro del gioco gialloblù è ancora Giovane, che però viene sistematicamente pizzicato in fuorigioco dalla linea difensiva a tre della Cremonese.

L’ex Corinthians viene fermato ancora da Audero in un’altra occasione e all’84’ vede svanire il possibile gol vittoria: splendida semi-rovesciata, ma posizione irregolare e rete annullata.

Nel finale Zanetti non si gioca la carta di un ulteriore attaccante, mentre la Cremonese ritrova Collocolo dopo l’infortunio e rischia in mischia al 90’: provvidenziale Terracciano a salvare tutto. È l’ultima emozione della gara.

Classifica e segnali

Il pareggio consente alla Cremonese di salire a 23 punti, portandosi a +6 sulla terzultima posizione occupata da Fiorentina e Genoa. Un risultato che non cancella il pesante 5-0 subito dalla Juventus, ma che muove comunque la classifica.

Il Verona resta invece ultimo, in tandem con il Pisa, a quota 14 punti. La nota positiva per i gialloblù è il primo clean sheet dopo nove partite, curiosamente arrivato senza Montipò tra i pali. Troppo poco, però, per parlare di svolta.