Conte torna a Torino? Immortalato in un ristorante e i tifosi si scatenano

Antonio Conte torna a Torino? È una domanda molto diffusa tra i tifosi della Juventus, che in un momento di così grande incertezza per il club si affidano alla speranza di veder tornare un grande protagonista della storia recente della società per dare il là alla riscossa della Vecchia Signora. Per vedere cosa succederà in tal senso, però, ci sarà da aspettare ancora diversi mesi. Nel frattempo, il tecnico leccese un ritorno alla città della Mole lo ha fatto, recandosi da cliente in un famoso locale del capoluogo piemontese, molto frequentato da giocatori di Torino e Juventus, e non solo. Il locale in questione ha postato, sul proprio profilo Instagram, una foto di Antonio Conte immortalato con il proprietario, e ciò ha ovviamente provocato le più disparate reazioni dei tifosi. C’è anche chi chiede di “sequestrare” fino a giugno l’attuale allenatore del Tottenham. E spunta anche il like di Federico Chiesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trattoria Fratelli Bravo (@trattoriafratellibravo)