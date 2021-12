Caos Salernitana, Lotito: “Non ho alcun potere, non sono io a governare il club”

by Antonio Sepe

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il tema più caldo non poteva che essere la situazione della Salernitana, che rischia l’esclusione dal campionato. I tifosi hanno appeso uno striscione che recita “Liberate la Salernitana da questa gente”. Tuttavia, Lotito non si sente chiamato in causa: “Io sto fuori dalla Salernitana, non ho alcun potere. Dovete fare queste domande a chi governa la Salernitana, non a me“.