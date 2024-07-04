Serie A

Calendario Inter Serie A 2024/2025: le date di tutte le partite

Di Matteo Di Gangi - il
Federico Dimarco
L'esultanza di Federico Dimarco dopo il gol in Inter-Empoli - Foto Tiziano Ballabio / IPA Sport / IPA

La Serie A 2024/2025 sta per cominciare. Nella giornata di oggi è stato svelato il calendario del prossimo campionato che scatterà il prossimo sabato 17 agosto con i primi quattro anticipi. Un week-end caldissimo, non solo meteorologicamente, ma anche perché comincia l’evento più seguito dagli sportivi italiani. Tutti vanno a caccia dell’Inter di Simone Inzaghi, campione in carica, che dovrà guardarsi le spalle dal Milan di Fonseca, dalla Juventus di Thiago Motta, dal Napoli di Antonio Conte. Senza dimenticare la Roma, la Lazio e l’Atalanta. Ecco allora il calendario completo dei nerazzurri di Inzaghi, giornata per giornata.

DATE E ORARI DELLE PRIME TRE GIORNATE

SLOT ORARI DEL CAMPIONATO

SCELTA PARTITE DAZN-SKY

IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTE LE PARTITE

PRIMA GIORNATA (17-18 AGOSTO)

GENOA-INTER

SECONDA GIORNATA (24-25 AGOSTO)

INTER-LECCE

TERZA GIORNATA (31 AGOSTO-1 SETTEMBRE)

INTER-ATALANTA

QUARTA GIORNATA (14-15 SETTEMBRE)

MONZA-INTER

QUINTA GIORNATA (21-22 SETTEMBRE)

INTER-MILAN

SESTA GIORNATA (28-29 SETTEMBRE)

UDINESE-INTER

SETTIMA GIORNATA (5-6 OTTOBRE)

INTER-TORINO

OTTAVA GIORNATA (19-20 OTTOBRE)

ROMA-INTER

NONA GIORNATA (26-27 OTTOBRE)

INTER-JUVENTUS

DECIMA GIORNATA (29-30 OTTOBRE)

EMPOLI-INTER

UNDICESIMA GIORNATA (2-3 NOVEMBRE)

INTER-VENEZIA

DODICESIMA GIORNATA (9-10 NOVEMBRE)

INTER-NAPOLI

TREDICESIMA GIORNATA (23-24 NOVEMBRE)

HELLAS VERONA-INTER

QUATTORDICESIMA GIORNATA (30 NOVEMBRE-1 DICEMBRE)

FIORENTINA-INTER

QUINDICESIMA GIORNATA (7-8 DICEMBRE)

INTER-PARMA

SEDICESIMA GIORNATA (14-15 DICEMBRE)

LAZIO-INTER

DICIASSETTESIMA GIORNATA (21-22 DICEMBRE)

INTER-COMO

DICIOTTESIMA GIORNATA (28-29 DICEMBRE)

CAGLIARI-INTER

DICIANNOVESIMA GIORNATA (4-5 GENNAIO)

INTER-BOLOGNA

VENTESIMA GIORNATA (11-12 GENNAIO)

VENEZIA-INTER

VENTUNESIMA GIORNATA (18-19 GENNAIO)

INTER-EMPOLI

VENTIDUESIMA GIORNATA (25-26 GENNAIO)

LECCE-INTER

VENTITREESIMA GIORNATA (1-2 FEBBRAIO)

MILAN-INTER

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (8-9 FEBBRAIO)

INTER-FIORENTINA

VENTICINQUESIMA GIORNATA (15-16 FEBBRAIO)

JUVENTUS-INTER

VENTISEIESIMA GIORNATA (22-23 FEBBRAIO)

INTER-GENOA

VENTISETTESIMA GIORNATA (1-2 MARZO)

NAPOLI-INTER

VENTOTTESIMA GIORNATA (8-9 MARZO)

INTER-MONZA

VENTINOVESIMA GIORNATA (15-16 MARZO)

ATALANTA-INTER

TRENTESIMA GIORNATA (29-30 MARZO)

INTER-UDINESE

TRENTUNESIMA GIORNATA (5-6 APRILE)

PARMA-INTER

TRENTADUESIMA GIORNATA (12-13 APRILE)

INTER-CAGLIARI

TRENTATREESIMA GIORNATA (19 APRILE)

BOLOGNA-INTER

TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (26-27 APRILE)

INTER-ROMA

TRENTACINQUESIMA GIORNATA (3-4 MAGGIO)

INTER-VERONA

TRENTASEIESIMA GIORNATA (10-11 MAGGIO)

TORINO-INTER

TRENTASETTESIMA GIORNATA (17-18 MAGGIO)

INTER-LAZIO

TRENTOTTESIMA GIORNATA (24-25 MAGGIO)

COMO-INTER

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