Calendario Inter Serie A 2024/2025: le date di tutte le partite

La Serie A 2024/2025 sta per cominciare. Nella giornata di oggi è stato svelato il calendario del prossimo campionato che scatterà il prossimo sabato 17 agosto con i primi quattro anticipi. Un week-end caldissimo, non solo meteorologicamente, ma anche perché comincia l’evento più seguito dagli sportivi italiani. Tutti vanno a caccia dell’Inter di Simone Inzaghi, campione in carica, che dovrà guardarsi le spalle dal Milan di Fonseca, dalla Juventus di Thiago Motta, dal Napoli di Antonio Conte. Senza dimenticare la Roma, la Lazio e l’Atalanta. Ecco allora il calendario completo dei nerazzurri di Inzaghi, giornata per giornata.
DATE E ORARI DELLE PRIME TRE GIORNATE
IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTE LE PARTITE
PRIMA GIORNATA (17-18 AGOSTO)
GENOA-INTER
SECONDA GIORNATA (24-25 AGOSTO)
INTER-LECCE
TERZA GIORNATA (31 AGOSTO-1 SETTEMBRE)
INTER-ATALANTA
QUARTA GIORNATA (14-15 SETTEMBRE)
MONZA-INTER
QUINTA GIORNATA (21-22 SETTEMBRE)
INTER-MILAN
SESTA GIORNATA (28-29 SETTEMBRE)
UDINESE-INTER
SETTIMA GIORNATA (5-6 OTTOBRE)
INTER-TORINO
OTTAVA GIORNATA (19-20 OTTOBRE)
ROMA-INTER
NONA GIORNATA (26-27 OTTOBRE)
INTER-JUVENTUS
DECIMA GIORNATA (29-30 OTTOBRE)
EMPOLI-INTER
UNDICESIMA GIORNATA (2-3 NOVEMBRE)
INTER-VENEZIA
DODICESIMA GIORNATA (9-10 NOVEMBRE)
INTER-NAPOLI
TREDICESIMA GIORNATA (23-24 NOVEMBRE)
HELLAS VERONA-INTER
QUATTORDICESIMA GIORNATA (30 NOVEMBRE-1 DICEMBRE)
FIORENTINA-INTER
QUINDICESIMA GIORNATA (7-8 DICEMBRE)
INTER-PARMA
SEDICESIMA GIORNATA (14-15 DICEMBRE)
LAZIO-INTER
DICIASSETTESIMA GIORNATA (21-22 DICEMBRE)
INTER-COMO
DICIOTTESIMA GIORNATA (28-29 DICEMBRE)
CAGLIARI-INTER
DICIANNOVESIMA GIORNATA (4-5 GENNAIO)
INTER-BOLOGNA
VENTESIMA GIORNATA (11-12 GENNAIO)
VENEZIA-INTER
VENTUNESIMA GIORNATA (18-19 GENNAIO)
INTER-EMPOLI
VENTIDUESIMA GIORNATA (25-26 GENNAIO)
LECCE-INTER
VENTITREESIMA GIORNATA (1-2 FEBBRAIO)
MILAN-INTER
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (8-9 FEBBRAIO)
INTER-FIORENTINA
VENTICINQUESIMA GIORNATA (15-16 FEBBRAIO)
JUVENTUS-INTER
VENTISEIESIMA GIORNATA (22-23 FEBBRAIO)
INTER-GENOA
VENTISETTESIMA GIORNATA (1-2 MARZO)
NAPOLI-INTER
VENTOTTESIMA GIORNATA (8-9 MARZO)
INTER-MONZA
VENTINOVESIMA GIORNATA (15-16 MARZO)
ATALANTA-INTER
TRENTESIMA GIORNATA (29-30 MARZO)
INTER-UDINESE
TRENTUNESIMA GIORNATA (5-6 APRILE)
PARMA-INTER
TRENTADUESIMA GIORNATA (12-13 APRILE)
INTER-CAGLIARI
TRENTATREESIMA GIORNATA (19 APRILE)
BOLOGNA-INTER
TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (26-27 APRILE)
INTER-ROMA
TRENTACINQUESIMA GIORNATA (3-4 MAGGIO)
INTER-VERONA
TRENTASEIESIMA GIORNATA (10-11 MAGGIO)
TORINO-INTER
TRENTASETTESIMA GIORNATA (17-18 MAGGIO)
INTER-LAZIO
TRENTOTTESIMA GIORNATA (24-25 MAGGIO)
COMO-INTER