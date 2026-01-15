Calciomercato: Frattesi ad un passo, all’Inter 35 milioni

Il calciomercato intorno all’Inter entra nel vivo anche in uscita. Tra i calciatori finiti fuori dalle rotazioni di Chivu c’è Davide Frattesi, pronto a trasferirsi anche nel corso del prossimo calciomercato di gennaio.

Il centrocampista classe 1999, secondo le ultime notizie di mercato, sarebbe finito nel mirino di divrrsi club di Premier League.

Frattesi in premier: le ultime

Tra i club in fila per Davide Frattesi ci sarebbe anche il ricco Nottingham Forest. Il club inglese, tra i più attivi sul mercato, avrebbe già mostrato in queste settimane interesse concreto per un trasferimento a titolo definitivo.

Per tale motivo, i contatti tra la dirigenza dei “Tricky Trees” e l’entourage del giocatore si sarebbero intensificati negli ultimi giorni, con l’obiettivo di studiare i margini e fattibilità dell’operazione. Al momento, però, in Viale della Liberazione non è ancora pervenuta un’offerta ufficiale, anche se i dialoghi preliminari starebbero preparando il terreno per un possibile affondo nei prossimi giorni.

La posizione dell’Inter però è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: per lasciar partire Frattesi a gennaio serviranno almeno 35 milioni di euro, cifra ritenuta congrua e non negoziabile al ribasso. Una valutazione che riflette età e rendimento complessivo in maglia nerazzurra dell’ex Sassuolo.

Nonostante una stagione sottotono, infatti, lo score di Frattesi a Milano resta positivo: 104 presenze complessive, 15 gol (spesso decisivi nei momenti chiave delle partite) e 11 assist, oltre a un contributo determinante nella conquista dello Scudetto 2024.

Inter: se parte Frattesi arriverà un terzino

Anche per questo motivo il Nottingham Forest considererebbe il centrocampista neroazzurro il profilo ideale per alzare il livello della mediana, aggiungendo dinamismo e peso offensivo.

Resta ora da capire se il club inglese sarà disposto ad avvicinarsi alle richieste economiche dell’Inter. Nei prossimi giorni sarebbero attesi nuovi contatti per valutare l’evoluzione della trattativa.

In caso di cessione di Davide Frattesi a gennaio, l’Inter sarebbe pronta a re-investire parte del ricavato per un alternativa a destra visto l’infortunio di Dumfries.