Bufera Arbitri: Presidente Zappi inibito per “pressioni”, i retroscena

Classe arbitrale, ora è caos non solo in campo. Oltre alle diverse polemiche arbitrali che hanno coinvolto i fischietti italiani in campo ed il designatore Gianluca Rocchi, nell’occhio del ciclone anche il Presidente dell’AIA Zappi, colpevole di “pressioni indebite”.

AIA, Zappi condannato: 13 mesi di inibizione

Un vero e proprio terremoto giudiziario sta scuotendo il calcio italiano. Sul banco degli imputati l’intero sistema arbitrale. Il Tribunale Federale Nazionale (TFN), infatti, ha inflitto 13 mesi di inibizione ad Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA). Il Tribunale ha accolto in maniera integrale le richieste avanzate dalla Procura Federale.

Una sentenza durissima, destinata a cambiare profondamente gli equilibri interni alla governance arbitrale.

Il provvedimento arriva al termine di un’inchiesta avviata nei mesi scorsi e culminata nel deferimento del 15 dicembre.

Secondo quanto accertato dal TFN, Zappi avrebbe esercitato pressioni indebite per forzare le dimissioni di due figure chiave dell’organigramma tecnico: Maurizio Ciampi, responsabile della CAN C, e Alessandro Pizzi, alla guida della CAN D.

L’obiettivo, secondo l’accusa ritenuta fondata dai giudici, sarebbe stato quello di rimodellare gli assetti interni dell’AIA attraverso un intervento non conforme ai principi di autonomia e correttezza istituzionale.

Il Tribunale ha giudicato la condotta particolarmente grave, evidenziando un utilizzo improprio del ruolo presidenziale per condizionare scelte e incarichi strategici.

Inibizione porterà alle dimissioni di Zappi?

La lunga inibizione per Zappi rischia di avere conseguenze definitive per la carriera del Presidente. La sanzione inflitta supera la soglia dei dodici mesi, un dettaglio tutt’altro che marginale: secondo lo statuto, infatti, l’inibizione comporterebbe la decadenza dalla carica.

Uno scenario che, a meno di colpi di scena, dovrebbe aprire un vuoto di potere ai vertici dell’Associazione.

Ad essere coinvolto, inoltre, non solo lo stesso Zappi. Il TFN ha inflitto 2 mesi di inibizione anche a Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale AIA, ritenuto coinvolto nella medesima vicenda.

Quali saranno i nuovi scenari? Tra ipotesi di commissariamento, rimpasti interni e possibili nuove elezioni, il settore arbitrale potrebbe preso entrare in una crisi istituzionale senza precedenti, proprio mentre le polemiche su VAR e designazioni arbitrali continuano a infiammare Serie A e Serie B.