Bologna-Fiorentina si gioca: nessun rinvio dopo la morte di Rocco Commisso

La sfida della 21ª giornata di Serie A in programma domenica 18 gennaio si disputerà regolarmente. La Fiorentina ha scelto di scendere in campo per onorare la memoria del presidente Rocco Commisso, scomparso nella notte all’età di 76 anni.

Nessun rinvio per Bologna-Fiorentina

Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente domenica 18 gennaio 2026, come previsto dal calendario della Serie A. A confermarlo sono fonti della Lega, dopo le voci circolate nelle scorse ore su un possibile rinvio in seguito alla morte di Rocco Commisso, presidente del club viola.

Secondo quanto trapela, la Fiorentina non ha avanzato alcuna richiesta di rinvio, scegliendo di onorare la figura del proprio presidente scendendo in campo.

La scelta della Fiorentina per ricordare Commisso

Il club viola ha deciso di affrontare il match come segno di rispetto e memoria nei confronti di Rocco Commisso, scomparso nella notte all’età di 76 anni. Una linea condivisa anche dal settore femminile: la Fiorentina Women’s scenderà regolarmente in campo oggi contro il Genoa, confermando la volontà della società di rendere omaggio al presidente attraverso l’attività sportiva.

Minuto di silenzio su tutti i campi

La FIGC ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana, posticipi inclusi.

Un gesto simbolico per ricordare Rocco Commisso, figura centrale del calcio italiano degli ultimi anni e presidente della Fiorentina.