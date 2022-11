Bologna, Fenucci: “Arnautovic incedibile? Già in estate siamo stati chiari”

Claudio Fenucci è intervenuto nel corso di un evento alla Sala Borsa di Bologna. Queste le parole dell’amministratore delegato dei rossoblu: “Con Thiago Mottastiamo guardando tutti i temi relativi al rafforzamento della squadra ma c’è ancora tanto tempo davanti. I nostri scout stanno producendo tanto materiale, hanno visto dal vivo oltre 600 partite: un record per noi. Stiamo facendo un grande lavoro di base per arrivare poi a una scrematura. La squadra sta facendo bene e anche con Motta è emersa la necessità di un paio di innesti e qualche uscita”.

Capitolo rinnovi: “Stiamo lavorando al rinnovo di Dominguez. I rinnovi sono tutti priorità, ci sono anche Orsolini e altri giocatori che intendiamo rinnovare. Speriamo nella collaborazione sia dei giocatori ma anche degli agenti. Non parlo nello specifico del nostro caso, ma ormai la moda è portare i giocatori a fine contratto e avere potere maggiore al momento del trasferimento”. Infine una battuta su Arnautovic: “Incedibile? Sì, non ne parliamo nemmeno. Direi che già in estate siamo stati chiari”.