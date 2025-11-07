Il Milan domani sera affronterà il Parma in trasferta e con l’occasione ha oggi parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri: quanti annunci.

Il Milan sta scaldando i motori per la trasferta da compiere contro il Parma in Serie A. Per l’occasione, come di consueto, in conferenza stampa è intervenuto Massimiliano Allegri per fare il punto della situazione in casa rossonera.

Parma-Milan: le parole di Allegri in conferenza stampa

Il tecnico rossonero ha fatto sapere che: “Domani giochiamo contro una squadra difficile da affrontare come il Parma, l’anno scorso il Milan mi pare abbia perso ed è un campo difficile. Loro alzano spesso la palla e questo fa pensare anche a una gara spezzettata. Abbiamo recuperato Pulisic ed Estupinian che sta molto meglio, oltre Jashari. Resteranno fuori Rabiot e Gimenez”.

“Credo che – ha aggiunto – per il derby Gimenez sarà a disposizione, vediamo. Se poi non sarà a disposizione, non ci sarà. È semplice”. A disposizione per il derby dovrebbe tornare dopo la sosta anche Rabiot.

Poi sul Parma: “Domani sappiamo che affronteremo una squadra che in campo ha sempre lottato. Anche l’ultima, nonostante sia rimasta in 10. È una squadra che alza molto la palla. Pellegrino è molto bravo nei duelli aerei. Giocare a Parma non è mai semplice, l’anno scorso il Milan ci ha perso. Noi quest’anno tra Pisa e Cremonese abbiamo fatto solo un punto. Bisogna prepararsi mentalmente ad una partita che non sarà bella. Loro alzando molto la palla non ti fanno giocare bene. È da Udine che non vinciamo in trasferta”.