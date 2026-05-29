Serie A, valzer delle panchine: pista a sorpresa per il Milan

La stagione si è conclusa, in attesa dei Mondiali, e si sta componendo il quadro delle panchine di Serie A: grande attesa per la scelta del Milan

Giugno è alle porte ed è tempo di metabolizzare gioie e delusioni della stagione appena trascorsa. Per il Milan sicuramente sono state più le seconde, soprattutto dopo aver perso la Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari. Una vera e propria autodistruzione.

E dalle macerie ora bisogna ripartire. Cardinale e Ibrahimovic sono gli unici superstiti di una rivoluzione che ha mandato a casa in un colpo solo Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Ora bisognerà ricostruire, non sbagliare e tentare di riportare i tifosi a tifare e non a contestare. Ricucire il rapporto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ma anche in questo caso, la strada pare in salita. La prima scelta sembrava Iraola, ma lui sembra avere altre idee e dà priorità alla Premier League. Impraticabile. Allora attenzione a Vincenzo Italiano e anche a una pista a sorpresa, quella che porta a Mauricio Pochettino. Chissà che non possa essere lui, alla fine, l’uomo giusto.

Si compone il puzzle di Serie A: tutte le panchine

Più passano i giorni, più un ribaltone in casa Juve appare improbabile. Luciano Spalletti dovrebbe restare al suo posto, nonostante il fantasma di Antonio Conte sembri temibile.

Il Napoli ha chiuso l’arrivo di Massimiliano Allegri, con cui c’è l’accordo totale. Occhio anche al Bologna: dopo l’addio ufficiale di Italiano, prende corpo la pista Di Francesco. Con Sarri all’Atalanta e Gattuso alla Lazio, restano da ‘sistemare’ De Rossi e Grosso, due dei migliori giovani allenatori in circolazione: Fiorentina in pressing. E al Sassuolo? Aquilani può salutare Catanzaro senza la Serie A.