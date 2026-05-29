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Serie A, valzer delle panchine: pista a sorpresa per il Milan

Alessandro Basta
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Gerry Cardinale
Cardinale verso il rifinanziamento del prestito di Elliott (IPA Agency) - sportface.it

La stagione si è conclusa, in attesa dei Mondiali, e si sta componendo il quadro delle panchine di Serie A: grande attesa per la scelta del Milan

Giugno è alle porte ed è tempo di metabolizzare gioie e delusioni della stagione appena trascorsa. Per il Milan sicuramente sono state più le seconde, soprattutto dopo aver perso la Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari. Una vera e propria autodistruzione.

E dalle macerie ora bisogna ripartire. Cardinale e Ibrahimovic sono gli unici superstiti di una rivoluzione che ha mandato a casa in un colpo solo Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Ora bisognerà ricostruire, non sbagliare e tentare di riportare i tifosi a tifare e non a contestare. Ricucire il rapporto.

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Ma anche in questo caso, la strada pare in salita. La prima scelta sembrava Iraola, ma lui sembra avere altre idee e dà priorità alla Premier League. Impraticabile. Allora attenzione a Vincenzo Italiano e anche a una pista a sorpresa, quella che porta a Mauricio Pochettino. Chissà che non possa essere lui, alla fine, l’uomo giusto.

Si compone il puzzle di Serie A: tutte le panchine

Più passano i giorni, più un ribaltone in casa Juve appare improbabile. Luciano Spalletti dovrebbe restare al suo posto, nonostante il fantasma di Antonio Conte sembri temibile.

Allegri ride

Massimiliano Allegri (IPA Agency) – Sportface.it

Il Napoli ha chiuso l’arrivo di Massimiliano Allegri, con cui c’è l’accordo totale. Occhio anche al Bologna: dopo l’addio ufficiale di Italiano, prende corpo la pista Di Francesco. Con Sarri all’Atalanta e Gattuso alla Lazio, restano da ‘sistemare’ De Rossi e Grosso, due dei migliori giovani allenatori in circolazione: Fiorentina in pressing. E al Sassuolo? Aquilani può salutare Catanzaro senza la Serie A.

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