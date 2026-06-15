Formula 1, ascolti record su Sky per il primo trionfo Ferrari di Hamilton a Barcellona

Il successo di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona traina gli ascolti della Formula 1 su Sky. Oltre 1,6 milioni di spettatori medi per la gara, miglior risultato dal 2024 e crescita del 41% rispetto alla stessa prova della stagione precedente.

La vittoria di Lewis Hamilton al volante della Ferrari nel Gran Premio di Barcellona ha acceso l’entusiasmo degli appassionati e portato la Formula 1 a risultati da record sugli schermi di Sky.

La gara disputata sul circuito catalano e trasmessa in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K ha raccolto 1 milione e 635 mila spettatori medi complessivi in total audience, con uno share televisivo del 15,4% e oltre 2 milioni e 107 mila spettatori unici. Un dato che rappresenta una crescita del 41% rispetto al Gran Premio di Barcellona del 2025.

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Il Gran Premio più visto su Sky dal 2024

Il successo ottenuto dalla Ferrari con Hamilton ha permesso alla Formula 1 di registrare il miglior risultato d’ascolto nella Casa dello Sport dal 2024.

Ottimi numeri anche per il programma postgara, seguito da 930 mila spettatori medi con il 10% di share e oltre 1 milione e 757 mila spettatori unici, a conferma del forte interesse del pubblico per l’analisi e gli approfondimenti successivi alla corsa.

Successo anche in chiaro su TV8

Numeri rilevanti anche per la trasmissione in differita su TV8. La gara andata in onda dalle 18 ha totalizzato 1 milione e 405 mila spettatori medi, raggiungendo il 14% di share televisivo.

L’evento ha beneficiato dell’attenzione generata dal primo successo di Hamilton con la Ferrari, uno dei temi più seguiti del weekend motoristico.

Numeri importanti anche sul digitale

La crescita dell’interesse per la Formula 1 si è riflessa anche sulle piattaforme digitali di Sky Sport.

Il sito ha registrato 620 mila utenti unici, 4,6 milioni di pagine viste e 1 milione di visualizzazioni video. Molto positivi anche i risultati ottenuti sui social network di Sky Sport e Sky Sport F1, che hanno totalizzato 2,6 milioni di interazioni e 27 milioni di video views.