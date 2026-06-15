Europei Antony 2026, rifinitura in Francia per spada maschile e sciabola femminile. Domani prime gare individuali

I CT Confalonieri e Aquili: “Gruppo giovane e tanto entusiasmo in gara”.

Seduta di rifinitura ad Antony questa mattina per l’Italia della spada maschile e della sciabola femminile, le due specialità che domani debutteranno nei Campionati Europei Assoluti in Francia. La kermesse continentale, che fino a domenica 21 giugno – in sei giornate di gara – metterà in palio 12 titoli, scatterà con le prime due competizioni individuali.

Saliranno sulle pedane del Complexe Sportif Eric Tabarly gli spadisti Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, e le sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili. Grande concentrazione, ma anche un clima molto sereno, per il gruppo azzurro (a cui oggi si aggregheranno fiorettiste e sciabolatori), sotto gli occhi del Capo delegazione Francesco Montini, nell’ultimo allenamento che precede l’inizio degli Europei.

Il Commissario tecnico della spada maschile Diego Confalonieri, al termine della sessione di stamane, ha sottolineato: “Siamo reduci da un’ottima stagione di Coppa del Mondo, in cui si sono messi particolarmente in luce Matteo Galassi e Simone Mencarelli. Davide Di Veroli è un leader di grande talento e Andrea Santarelli il veterano, elemento d’esperienza di questo gruppo che arriva ad Antony competitivo e ambizioso. Saliremo in pedana con tanta grinta e desiderio di dimostrare tutto il nostro potenziale. Sappiamo che sarà difficile: soprattutto in Francia lo è sempre, ma è anche più bello”.

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Così il CT della sciabola femminile Andrea Aquili: “Abbiamo un’età media di 24 anni, che si abbassa ancora di più se consideriamo la riserva in Italia, Vittoria Mocci, che ne ha appena 17. Affrontiamo questo impegno, che non sarà facile vista la competitività delle nostre avversarie, con la consapevolezza di avere un gruppo notevolmente in crescita, che durante la stagione internazionale ha offerto prestazioni importanti ed è animato da grande voglia di far bene”.

Le competizioni scatteranno domani mattina alle ore 8.30. Le fasi finali sono previste dalle ore 19.15 e saranno trasmesse in diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Campionati Europei Assoluti 2026 | Antony (Francia), 16-21 giugno

GLI ATLETI AZZURRI CONVOCATI

Fioretto maschile: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

Riserva in Italia: Giulio Lombardi

Fioretto femminile: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto

Riserva in Italia: Alice Volpi

Sciabola maschile: Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre

Riserva in Italia: Leonardo Reale

Sciabola femminile: Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale

Riserva in Italia: Vittoria Mocci

Spada maschile: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli

Riserva in Italia: Gianpaolo Buzzacchino

Spada femminile: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk (solo individuale), Gaia Caforio (solo squadra)

LA DELEGAZIONE

Presidente federale: Luigi Mazzone

Capo Delegazione: Francesco Montini

Segretario Generale: Marco Cannella

Tecnici Fioretto: CT Simone Vanni, Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci

Tecnici Sciabola: CT (femminile) Andrea Aquili, CT (maschile) Andrea Terenzio, Leonardo Caserta, Alberto Pellegrini, Luigi Martilotti (match analyst)

Tecnici Spada: CT (femminile) Dario Chiadò, CT (maschile) Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota, Andrea Vivian (preparatore atletico)

Medico: David Luzon

Fisioterapisti: Marco Sciunnacche, Matteo Scodro, Marco Taurino

Armieri: Gianluca Farinelli, Domenico Valerio Damiano

Addetto alla logistica: Adriano Bernardini

IL PROGRAMMA

16 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)

Spada maschile individuale (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli)

Sciabola femminile individuale (Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale)

17 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)

Fioretto femminile individuale (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto)

Sciabola maschile individuale (Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

18 giugno 2026 (Fasi finali ore 19:15)

Spada femminile individuale (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Fioretto maschile individuale (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini)

19 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)

Spada maschile a squadre (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli)

Sciabola femminile a squadre (Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale)

20 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)

Fioretto femminile a squadre (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto)

Sciabola maschile a squadre (Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

21 giugno 2026 (Fasi finali ore 17:15)

Spada femminile a squadre (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Caforio)

Fioretto maschile a squadre (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini)