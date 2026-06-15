Atletica in tv: tre grandi eventi su Sky e NOW tra Ostrava, Doha e Hengelo

Settimana ricca di appuntamenti internazionali per l’atletica leggera su Sky e NOW. Riflettori puntati sul Golden Spike di Ostrava, sulla Diamond League di Doha e sui FBK Games di Hengelo, con numerosi protagonisti italiani attesi in gara.

La grande atletica torna protagonista sui canali Sky con tre appuntamenti di primo piano che accompagneranno gli appassionati nel corso della settimana. Tra World Athletics Continental Tour Gold e Diamond League, il calendario propone eventi di prestigio con alcuni dei migliori interpreti mondiali della disciplina e diversi atleti italiani impegnati nelle rispettive specialità.

Ostrava apre la settimana con la sfida tra Lyles e Gout Gout

Il primo appuntamento è in programma martedì 16 giugno alle ore 18 su Sky Sport Arena con il sessantacinquesimo Golden Spike di Ostrava, tappa del World Athletics Continental Tour Gold.

Grande curiosità per l’inedita gara dei 150 metri che vedrà sfidarsi lo statunitense Noah Lyles e il talento australiano Gout Gout. Presenza significativa anche per l’Italia, con otto atleti al via. Tra i nomi più attesi figurano Leonardo Fabbri nel getto del peso e Pietro Arese nei 1500 metri.

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Diamond League a Doha con Della Valle e Sioli

Venerdì 19 giugno, dalle ore 19 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, sarà invece la volta della Diamond League di Doha.

Tra gli eventi più attesi spicca la gara del giavellotto maschile con il confronto tra Rumesh Tharanga Pathirage, Arshad Nadeem e Keshorn Walcott. Attenzione anche agli azzurri Andrea Della Valle nel salto triplo e Matteo Sioli nel salto in alto.

Domenica i FBK Games di Hengelo

Il terzo appuntamento della settimana arriverà domenica 21 giugno alle ore 15 su Sky Sport Arena con i FBK Games di Hengelo, altra tappa Gold del World Athletics Continental Tour.

Tra le principali attrazioni dell’evento ci sarà l’esordio della campionessa olandese Femke Bol sugli 800 metri. In gara anche Larissa Iapichino, impegnata nel salto in lungo.

Dove seguire gli eventi

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini. La copertura sarà arricchita dagli approfondimenti di Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e dai canali social ufficiali dell’emittente.

Programma completo

Martedì 16 giugno

Ore 18:00 – World Athletics Continental Tour Gold, Ostrava

Diretta su Sky Sport Arena

Venerdì 19 giugno

Ore 19:00 – Diamond League, Doha

Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Domenica 21 giugno