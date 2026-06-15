Gianluca Valente conquista il titolo italiano Superpiuma: battuto Diallo per KOT all’ottavo round

Serata da protagonista, sabato 13 giugno, per Gianluca Valente ad Avezzano. Il pugile si impone su Mohamed Diallo grazie a un KOT all’ottava ripresa e conquista il titolo italiano dei pesi Superpiuma. Per il neo campione anche un premio da 2.000 euro messo in palio da Road to Glory, partner della FPI.

Piazza Risorgimento ad Avezzano sabato 13 giugno si è trasformata in un grande palcoscenico della boxe italiana per la sfida valida per il titolo italiano dei pesi Superpiuma tra Gianluca Valente e Mohamed Diallo.

Valente domina e conquista la cintura tricolore

Dopo un confronto intenso e combattuto, Gianluca Valente è riuscito a imporsi grazie a un KOT all’ottavo round, costringendo Mohamed Diallo alla resa e conquistando così la cintura di campione italiano della categoria.

Un successo prestigioso che consente a Valente di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del titolo nazionale Superpiuma, al termine di una prestazione convincente davanti al pubblico accorso ad Avezzano.

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Premio speciale per il nuovo campione

Oltre alla soddisfazione per la conquista del titolo italiano, il neo campione ha ricevuto anche una borsa da 2.000 euro garantita da Road to Glory, partner della Federazione Pugilistica Italiana.

Un riconoscimento che accompagna una serata da ricordare per Gianluca Valente, protagonista assoluto dell’evento andato in scena in Piazza Risorgimento.