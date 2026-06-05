Serie A, svelato il calendario: i big match e le date

Il calendario della Serie A 2026/2027 è ufficiale dopo il sorteggio di al Teatro Regio di Parma. Il campionato inizia il 22-23 agosto 2026 e termina il 29-30 maggio 2027.
Le novità del sorteggio e i criteri dell’algoritmo
La compilazione delle 38 giornate ha sfruttato l’algoritmo di intelligenza artificiale tramite la piattaforma Fastbreak Pro Schedule. La novità principale di quest’anno riguarda l’introduzione della cosiddetta variabile tennis, concepita per evitare la concomitanza tra le sfide più delicate e i grandi eventi sportivi internazionali come le ATP Finals o gli Internazionali di Roma.
Resta confermato il format asimmetrico tra girone di andata e ritorno, con una distanza minima di 8 giornate tra le stesse sfide. I derby calcistici non si giocano mai alla prima giornata, all’ultima oppure nei turni infrasettimanali feriali, mentre le squadre impegnate nelle coppe europee non si affrontano tra loro in turni specifici per tutelare al meglio gli impegni UEFA.
I grandi big match e le date chiave del campionato
Il debutto del 22-23 agosto propone subito sfide di rilievo come Inter-Monza, Roma-Fiorentina e Torino-Milan.
I primi veri scontri diretti per la lotta Scudetto arrivano alla 3ª giornata, nel fine settimana del 6 settembre, con i grandi classici Inter-Napoli e Juventus-Milan. Tra i passaggi cruciali d’autunno spicca la decima gironata, che mette di fronte Juventus-Napoli e il derby Milan-Inter.
Prima della sosta natalizia, il weekend del 13 dicembre (15ª giornata) si infiamma con la stracittadina Lazio-Roma e la sfida Napoli-Milan, seguite poco dopo da Roma-Juventus.
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Il girone d’andata si chiude a inizio gennaio con il super match Inter-Juventus alla 19ª giornata. Nel girone di ritorno, i riflettori si accendono nuovamente sui grandi doppi confronti, tra cui spiccano Napoli-Inter e il derby di Milano tra la 22ª e la 24ª giornata.
La volata finale di primavera vedrà sfide calde come Juventus-Inter e Roma-Napoli nelle ultime giornate, prima dell’epilogo finale che si spera sia in volta, fissato per il fine settimana del 29-30 maggio 2027.