Massimiliano Allegri può sorridere in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli. Rafa Leao, infatti, è tornato in gruppo.

Il Milan di Massimiliano Allegri è in grande spolvero. Dopo la sorprendente sconfitta all’esordio contro la Cremonese, i rossoneri hanno ottenuto quattro vittorie consecutive.

Le vittorie contro Lecce, Bologna e Udinese in Serie A, e nuovamente i pugliesi in Coppa Italia, sono un segnale di grande livello, considerando anche i 9 gol fatti e lo zero sulla casella gol subiti. Una grande inversione di rotta rispetto alla scorsa annata, con Leao che in tutte queste partite è mancato.

Costretto al cambio contro il Bari, il portoghese ha saltato cinque partite, ma adesso contro il Napoli è pronto a tornare.

Milan-Napoli, Leao torna in gruppo: ci sarà per la sfida a Conte

Rafael Leao torna a disposizione di Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi l’esterno offensivo portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo, e dunque a meno di clamorosi colpi di scena, sarà convocato per la sfida di domenica alle ore 20:45 contro il Napoli.

Un’ottima notizia per il giocatore, per la squadra e per i tifosi, che potranno così riavere in campo uno dei giocatori più importanti della rosa rossonera.

Con ogni probabilità l’ex Lille partirà dalla panchina, considerata la mancanza di minutaggio e il lungo tempo lontano dagli allenamenti. Sicuramente, però, sarà della partita e, in caso di necessità, potrebbe anche essere utilizzato per un buon numero di minuti, stando attenti però a un’eventuale ricaduta.

Il problema al polpaccio è ormai superato, e sarà Massimiliano Allegri a decidere come gestire il rientro del classe 1999.