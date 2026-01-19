Serie A, Nico Paz torna super: il Como asfalta la Lazio all’Olimpico

La Lazio crolla all’Olimpico contro un grande Como: i lombardi vincono con il risultato di 0-3 con un super Nico Paz

Brilla una stella al centro dell’Olimpico in un monday night all’italiana tra freddo e pioggia intermettente. Nico Paz torna grande nella Capitale e si conferma bestia nera della Lazio, che aveva steso già nella partita d’andata con una punizione iconica.

Stavolta, però, il risultato è gonfio, fa male ai biancocelesti, nel vivo di una contestazione a Lotito che da mesi non si è mai sopita. La squadra di Fabregas si consola dopo l’immeritato ko contro il Milan con il risultato di 3-0 e una classifica di lusso, che proietta il Como sempre più verso un posto europeo.

Ma andiamo con ordine. Le premesse sono subito quelle del dominio: al 2′ Baturina conferma il suo ottimo stato di forma e sblocca il risultato. Da lì il tema non cambia: tanti cartellini gialli per i padroni di casa e poi altro.

Nico Paz trascina il Como contro la Lazio: doppietta super (e non solo)

Al 24esimo è già tempo di raddoppio: Nico Paz non se lo fa ripetere due volte e allunga. Undici minuti più tardi il passivo rischia di diventare ancora più pesante, ma il trequartista sbaglia un rigore e lascia in vita la Lazio, almeno per un po’.

Infatti, al 49esimo, stavolta su assist di Baturina, firma il 3-0, che di fatto chiude i giochi prima del tempo. Sarri ci prova anche con i cambi, ma non riesce proprio a invertire un trend molto negativo.

L’arbitro fischia tre volte e la partita finisce con un tris inaspettato. I tifosi fischiano e ormai sta diventando una triste consuetudine per i capitolini e il loro presidente.