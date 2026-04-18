Serie A, l’Inter batte il Cagliari 3-0: altro passo decisivo verso lo scudetto

L’Inter non sbaglia contro il Cagliari e compie un altro passo importante verso lo scudetto: ora mancano 7 punti per la certezza matematica

Cristian Chivu si è presentato all’appuntamento contro il Cagliari con la certezza di una squadra prima a +9 sulla seconda e non ha alcuna intenzione di fermarsi nel percorso verso lo scudetto. In realtà, il primo tempo contro i sardi non è stato semplice come da attese.

I nerazzurri hanno sofferto un po’ in avvio, poi hanno preso in mano la partita e hanno subito pochissimo. Al riposo, però, si è arrivati con il risultato di 0-0. L’intervallo è servito a Chivu per sistemare alcuni tasselli della squadra e qualcosa anche nell’impostazione del gioco.

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Fatto sta che nella ripresa è entrata un’Inter diversa. I gol di Marcus Thuram e Nicolò Barella hanno subito dato una sterzata alla gara, con la sensazione che da lì in poi recuperare sarebbe stato impossibile per gli ospiti.

Quanto manca per lo scudetto dell’Inter

Nel finale di gara, è arrivato anche il terzo gol che ha chiuso la disputa. Una gran conclusione d’esterno di Piotr Zielinski ha chiuso definitivamente la gara. A questo punto, mancano solo sette punti all’Inter per la matematica certezza di conquistare il titolo.

Considerando che ci sono ancora cinque gare da giocare, è quasi impossibile per le avversarie tornare in gioco. Infatti, a San Siro c’era già un clima di festa che non si vedeva da tempo dopo le delusioni della scorsa stagione.