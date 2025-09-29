La Lazio archivia la pratica Genoa imponendosi per 3 a 0 in casa dei rossoblù: 3 punti importanti per rilanciarsi in campionato.

Allo Stadio Luigi Ferraris è andato in scena l’ultima partita della 5^ giornata di Serie A tra due squadre che hanno vissuto un avvio di stagione complicato, Genoa e Lazio.

La squadra di Vieira è arrivata a Marassi con l’unico obiettivo di muovere una classifica che la vede al penultimo posto con soli 2 punti. Ancora nessuna vittoria in campionato per i Liguri che sembrano, invece, trovarsi più a loro agio in Coppa Italia, dove, lo scorso giovedì, hanno staccato il pass per gli ottavi di finale battendo 3 a 1 l’Empoli.

La Lazio di mister Sarri, reduce dal ko nel derby della Capitale, oltre alla necessità di riscattare un inizio di campionato tutt’altro che brillante (3 punti in 4 gare), hanno dovuto fare i conti anche con le squalifiche – come quelle di Guendouzi e Belahyane, rimediate proprio contro la Roma – e, soprattutto, con gli infortuni.

Genoa-Lazio: i capitolini calano il tris a Marassi

Alla Lazio bastano 4 minuti per sbloccare il match del Ferraris: Castellanos veste i panni dell’assistman e chiude un lungo uno-due con Cancellieri che, a tu per tu con Leali, insacca il pallone in rete con un mancino sul secondo palo.

I biancocelesti raddoppiano al 30′ con il solito Taty Castellanos, servito da un preciso cross basso di Marusic che nell’azione si infortuna, allungando, così, la già lunga lista degli indisponibili in casa Lazio.

Nel secondo tempo anche capitan Zaccagni si unisce alla festa degli aquilotti depositando in rete una palla vagante nell’area piccola genoana, approfittando di un batti e ribatti generato da una palla inattiva.

Il Genoa tenta di reagire, ma il punteggio resta invariato: al triplice fischio è 0-3 per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri raggiunge, così, quota 6 punti con la speranza di riuscire nelle prossime uscite a dare continuità alla prestazione di questa sera per rilanciarsi definitivamente in campionato.