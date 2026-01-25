Serie A: la Roma riprende il Milan su rigore. Inter a +5

Nella 22esima giornata di Serie A, Roma e Milan spartiscono la quota in palio: il pareggio permette all’Inter di scappare in classifica

Era la giornata degli scontri diretti e non hanno deluso le aspettative. Dopo un 3-0 tutto a favore della Juventus contro il Napoli, Roma e Milan non si fanno troppo male e portano a casa un punto buono per la classifica di entrambe.

Ma resta anche l’amaro in bocca per entrambe. I giallorossi hanno dominato a lungo e tirato molto di più verso la porta di Maignan. La legge del corto muso, però, ha colpito nel secondo tempo con un colpo di testa di De Winter che ha permesso ai rossoneri di andare in vantaggio.

È durata poco, però, la rete dell’ex Genoa. Dopo un fallo di mano di Bartesaghi, l’arbitro ha subito indicato il dischetto. Sembrava il copione dell’andata, quando Dybala si fece ipnotizzare dal Maignan, ma stavolta Pellegrini non ha sbagliato. È finita 1-1, per la gioia di Cristian Chivu.

L’Inter scappa in vetta: come cambia la corsa Champions

A questo punto, è possibile tracciare un quadro ben preciso in vetta alla classifica. C’è il primo vero strappo dell’Inter in testa: i nerazzurri hanno 5 punti di distacco dai cugini e 9 su Napoli e Roma. La Juventus è distante 10 punti.

Attenzione anche al Como, che è a soli tre punti dal quarto posto. La sensazione è che sarà bagarre fino alla fine per un piazzamento valido per la prossima Champions League, ma il tour de force europeo potrebbe ancora cambiare le cose in vetta.