Serie A: Inter col brivido, poi rimonta contro il Pisa. Finisce 6-2

L’Inter era impegnata contro il Pisa per la 22esima giornata di Serie A: un grande Dimarco trascina i nerazzurri alla rimonta. Gol di Esposito

La grande paura, poi sei gol. L’Inter non sbaglia contro il Pisa e non era affatto scontato, soprattutto visto l’inizio di partita thrilling per i nerazzurri. Infatti, un grave errore di Sommer ha spalancato a Moreo le porte dello 0-1.

Al 23esimo è ancora l’attaccante dei toscani ad andare a segno su sviluppi da calcio piazzato, firmando un doppio vantaggio clamoroso per gli ospiti. A quel punto, Cristian Chivu ha preso una scelta drastica e ha sostituito Luis Henrique – anche stasera molto deludente – poco dopo il 30esimo.

L’ingresso di Dimarco ha totalmente cambiato la partita. L’esterno ha lanciato l’azione che porta all’assegnazione di un calcio di rigore per l’Inter: Zielinski ha battuto in maniera perfetta. In pochi minuti, i nerazzurri hanno segnato di testa con Lautaro Martinez (su assist di Dimarco) e poi Pio Esposito. Rimonta completata prima del 45esimo.

Super Dimarco trascina l’Inter: manita nel secondo tempo

La musica non è cambiata nel secondo tempo, in cui l’Inter ha dominato dall’inizio alla fine e rischiato pochissimo. Il 4-2 è realizzato, neanche a dirlo, da Dimarco con un bel tiro al volo.

Poi i nerazzurri hanno iniziato a dilagare. Bonny ha segnato la quinta rete dopo una grande azione personale. La ciliegina sulla torta finale è messa da Mkhitaryan che ha raccolto un assist aereo di Bisseck e realizzato il 6-2. L’armeno ha segnato il suo primo gol in stagione.