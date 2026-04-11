Serie A, il Milan crolla in casa: vittoria pesante della Juve

Il Milan si ferma ancora, ora è crisi nera in Serie A: i rossoneri perdono a San Siro contro l’Udinese e ora è a rischio anche il quarto posto. Vince la Juventus

Altro tonfo per il Milan, arrivato alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Di fatto, dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, i rossoneri si sono liquefatti e contro l’Udinese è arrivato il ko più grave di tutti.

I bianconeri hanno dominato in lungo e in largo per tutta la partita, proprio nel giorno in cui Massimiliano Allegri ha cercato di dare una svolta più offensiva al gioco, tornando alla difesa a quattro. Il risultato è pesantissimo, uno 0-3 che resterà nella storia.

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Il centrocampo dell’Udinese ha fatto la differenza rispetto a quello rossonero: Atta ed Ekkelenkamp in gol, Zaniolo in grande spolvero. E ora è a rischio anche il quarto posto, il minimo per la Champions League, vista la contestuale vittoria della Juventus.

Colpo Juventus a Bergamo: decisivo Boga per lo 0-1, Allegri in ansia

Mentre un ex Juventus come Allegri soffre a Milano, i bianconeri riescono finalmente a decollare, sotto la guida attenta di Luciano Spalletti.

Contro l’Atalanta, è decisivo il gol di Jeremie Boga. Nonostante la reazione da parte dei nerazzurri, il punteggio non si sposta più. Si tratta di una vittoria davvero pesante in ottica Champions League, visto il parziale sorpasso sul Como, in attesa della sfida contro l’Inter di domani sera. Che stabilirà un pezzo di stagione.