Serie A, Fiorentina fuori dal baratro: le 3 sentenze della 32esima giornata

La Fiorentina ha chiuso la 32esima giornata battendo la Lazio e avvicinandosi alla salvezza: l’Inter verso lo scudetto e la lotta Champions, tutte le sentenze

La 32esima giornata rischia di passare alla storia come un atto decisivo di questo campionato di Serie A. Ma partiamo dalla fine, dalla vittoria della Fiorentina contro la Lazio. La Viola è riuscita a mettere in campo una prova solida e concreta, che vale tre punti importantissimi nella corsa salvezza.

Ormai i toscani possono essere considerati fuori dal gruppo caldo e manterranno la categoria, dopo essere stati inaspettatamente nelle retrovie per tutta la stagione. Decisiva la rete di Robin Gosens, ma anche la prestazione di de Gea, che ha salvato in tante occasioni i suoi.

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Viceversa, la Lazio si allontana dall’Europa e conferma le difficoltà offensive avute per tutto l’anno. Servivano acquisti più importanti in attacco, che non sono arrivati.

Dallo scudetto alla corsa Champions: cosa ci ha detto la 32esima giornata

Passando alla vetta della classifica, l’Inter è scappata via. Ora il Napoli dista ben nove punti a sei giornate dalla fine: potrebbe essere stato il weekend decisivo per lo strappo finale, anche alla luce delle grandi difficoltà del Milan.

Ora i rossoneri devono guardarsi le spalle, risucchiati nel gruppo della corsa Champions. Ora la Juventus è la favorita, visto che si è riportata al quarto posto, ma Como e Roma non hanno intenzione di mollare e ci proveranno fino alla fine. Tutto aperto nella corsa salvezza con Lecce e Cremonese pronte a contendersi il quartultimo posto.