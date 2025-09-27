Al Sinigaglia i ragazzi di Nicola soffrono ma reagiscono: espulso Rodriguez nel finale, pari che tiene entrambe in zona alta di classifica

La Cremonese continua a sorprendere in Serie A e torna da Como con un pareggio prezioso: 1-1 il finale al Sinigaglia, con i grigiorossi capaci di raddrizzare una partita che sembrava segnata. Alla rete di Nico Paz nel primo tempo ha risposto Federico Baschirotto con un colpo di testa al 69’. Un risultato che permette alla squadra di Davide Nicola di restare imbattuta dopo cinque giornate, salendo a quota 9 punti, uno in più dei lariani di Cesc Fabregas, fermi a 8.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La partita

Avvio equilibrato, poi la prima occasione è per Bonazzoli che al minuto 8 tenta la conclusione da centrocampo, costringendo Butez a un recupero affannoso. I padroni di casa replicano con Kuhn e poi perdono per infortunio Sergi Roberto, sostituito da Da Cunha. La pressione del Como cresce e al 32’ arriva il gol del vantaggio: Rodriguez supera Terracciano e serve a Nico Paz un pallone solo da spingere in rete. Lo stesso Rodriguez sfiora il raddoppio cinque minuti più tardi, fermato da Silvestri.

Nella ripresa il Como parte forte: Paz e Douvikas vanno vicinissimi al 2-0 ma trovano sulla loro strada un Silvestri in grande giornata. La Cremonese esce alla distanza e trova il pari al 69’: corner battuto in area e Baschirotto svetta più in alto di tutti, firmando l’1-1.

Il finale si accende: all’82’ Rodriguez rovina la sua ottima prestazione con un fallo ingenuo su Terracciano a gioco fermo. Dopo la revisione al Var, l’arbitro gli mostra il rosso diretto. In pieno recupero Morata chiede un rigore per contatto in area con lo stesso Baschirotto, ma il direttore di gara lascia correre.

La classifica

Il pareggio lascia la Cremonese imbattuta e in zona alta della classifica con 9 punti, mentre il Como resta subito dietro con 8. Un derby lombardo intenso, deciso dagli episodi ma che conferma la solidità della squadra di Nicola e le ambizioni dei lariani di Fabregas.