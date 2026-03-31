San Siro, nuova bufera sull’operazione: perquisizioni e indagine che scuotono Comune, club e progetto stadio

Torna ad alzarsi la tensione attorno alla vicenda San Siro. Nelle scorse ore la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni negli uffici del Comune di Milano, nella sede della M-I Stadio riconducibile a Milan e Inter e anche nelle abitazioni di alcuni ex dirigenti, consulenti e figure istituzionali coinvolte nella vicenda.

Al centro dell’indagine c’è la vendita del Meazza e delle aree circostanti, un’operazione sulla quale la Procura milanese sta ora approfondendo possibili profili irregolari. L’ipotesi di reato su cui si muovo gli inquirenti è quella di turbativa d’asta, a cui si aggiunge anche la rivelazione del segreto d’ufficio.

Chi è coinvolto e cos stanno cercando gli inquirenti

Secondo quanto riportato da ANSA, tra gli indagati figurano gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, direttore generale di Palazzo Marino Christian Marangone, oltre all’ex manager e consulenti legati ai due club.

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Nell’elenco compaiono anche Mark Van Huukslot, Giuseppe Bonomi, Alessandro Antonelli, Simone Collarini, Fabrizio Arena e Marta Spaini. le attività della Guardia di Finanza sono state disposte nell’ambito di un decreto del gip Roberto Crepaldi, su richiesta dei pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, che coordinano l’inchiesta con il supporto del Nucleo di Polizia economico Finanziaria di Milano.

Il punto vero: si indaga sul possibile squilibrio tra pubblico e privato

Il cuore dell’inchiesta riguarda il sospetto che la vendita di San Siro, operazione da 197 milioni di euro, possa aver favorito interessi privati a scapito dell’interesse pubblico. Sempre secondo ANSA, gli investigatori stanno lavorando anche sui contenuti di chat e mai già emersi nella maxi indagine sull’urbanistica milanese, materiale che avrebbe rafforzato la necisttò di nuove perquisizioni e sequestri di telefoni.

L’ipotesi da verificare è che la normativa sugli stadi sia stat utilizzata per sostenere un più ampio progetto di urbanizzazione dell’area, con possibili vantaggi per soggetti privati e costruttori coinvolti. Una vicenda che torna a pesare enormemente sul futuro del Meazza.