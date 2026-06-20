Ronaldinho-Ravenna, il sogno è già svanito. Braida: “Farà solo un evento di marketing”

Ronaldinho al Ravenna, una notizia che ha sconvolto il calcio nel giro di poche ore: ma Braida ha subito sistemato il tiro

Il sogno di vedere Ronaldinho danzare sui campi di Serie C sfuma in fretta, ma la magia del Gaucho arriverà comunque in Romagna, seppur in una veste differente.

L’indiscrezione che aveva infiammato il web, rilanciando l’ipotesi di un Ronaldinho tesserato e schierato in campo con la maglia del Ravenna, in un campionato italiano, è stata smentita – almeno in parte. A fare chiarezza ci pensa Ariedo Braida, direttore sportivo del club romagnolo e storico artefice dell’approdo del fenomeno brasiliano al Milan.

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Il dirigente corregge decisamente il tiro rispetto alle notizie circolate ieri: nessuna iscrizione al campionato, niente partite ufficiali la domenica pomeriggio. Ronaldinho sbarcherà sì in città, ma l’accordo si concretizzerà esclusivamente attraverso un prestigioso evento di marketing.

Ronaldinho-Ravenna è solo marketing: niente ritorno stabile in campo

Il Pallone d’Oro vestirà i colori giallorossi come testimonial d’eccezione, partecipando a iniziative promozionali e di beneficienza, ma non sarà a disposizione dell’allenatore per le battaglie sul rettangolo verde.

Sfuma dunque la bellezza romantica del calcio italiano di provincia capace di attrarre una stella mondiale per pura passione sportiva. Tuttavia, l’operazione si conferma un autentico colpo da maestro a livello di comunicazione aziendale.

Portare il sorriso e il carisma del fuoriclasse sulle rive del Montone garantisce al Ravenna una visibilità mediatica globale senza precedenti. Anche senza scarpini allacciati per i classici novanta minuti regolamentari, Dinho resta un magnete inarrestabile, pronto a trasformare la tranquilla città romagnola nel centro esatto del pianeta calcio. Anche se solo per qualche ora, in realtà.