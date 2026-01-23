Roma scatenata, non solo Fortini: doppio scippo alla Fiorentina

La dirigenza giallorossa continua a monitorare il mercato e avrebbe inserito nella propria lista dei desideri due innesti in forza alla Fiorentina

Dopo essersi assicurata un colpo di spessore come Malen, la Roma continua a muoversi con attenzione sul fronte del mercato, con l’obiettivo di consegnare nuovi rinforzi a Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso è stato impegnato ieri sera in Europa League nella sfida contro lo Stoccarda, ma nella testa della squadra c’è già anche il prossimo impegno di campionato: il big match contro il Milan, in programma domenica 25 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

Parallelamente, la dirigenza romanista resta attiva sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma avrebbe messo gli occhi su due giocatori attualmente in forza alla Fiorentina, profili che potrebbero rivelarsi utili fin da subito per il progetto tecnico di Gasperini.

Roma, due profili della Fiorentina nel mirino

Il primo nome sul taccuino giallorosso è quello di Niccolò Fortini, giovanissimo terzino classe 2006, legato al club viola da un contratto fino al 2027. Le sue recenti prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club e, in assenza di segnali concreti per un rinnovo, la Roma potrebbe valutare un il colpo per assicurarsi le prestazioni di un innesto di prospettiva.

Ma non è l’unico profilo osservato. L’altro nome è quello di Luca Ranieri, difensore attualmente alla Fiorentina, che con il nuovo corso tecnico, guidato da Paolo Vanoli, ha progressivamente perso spazio nelle gerarchie. Una situazione che potrebbe spingerlo a cercare una nuova opportunità già in questa finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il giocatore starebbe valutando seriamente l’ipotesi di lasciare Firenze per rilanciarsi altrove.

Ranieri ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e vanta già 139 presenze con la maglia viola, oltre a diverse esperienze in Serie B e Serie A con Foggia, SPAL, Ascoli e Salernitana. Un profilo di esperienza e profonda conoscenza del campionato italiano, che potrebbe rivelarsi particolarmente utile alla Roma.

A rendere ancora più funzionale questa pista è il recente infortunio di Hermoso, costretto a uscire durante la vittoria per 2-0 contro il Torino, a cui è subentrato Rensch, autore dell’assist per il 2-0 definitivo firmato da Dybala. Gli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, che terrà il difensore ai box per almeno un mese. Un’assenza pesante che potrebbe spingere la Roma ad accelerare sul mercato difensivo, magari approfittando proprio della volontà di Ranieri di voltare pagina e intraprendere una nuova avventura lontano da Firenze.